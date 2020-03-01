РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина в воскресенье на праздновании Масленицы выступит духовой оркестр и устроят соревнования по гиревому спорту и воркауту, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация городского округа Подольск приглашает подольчан и гостей города на Широкую Масленицу в парк имени Виктора Талалихина. Первого марта в парке будут работать аттракционы, игровые площадки, буфеты, сувенирные лавки. Выступит духовой оркестр. Горожан угостят настоящей солдатской кашей и чаем с блинами. На спортивной площадке с 12:00 до 15:00 пройдут сдача норм ГТО, соревнования по гиревому спорту, зимний футбол и воркаут», - говорится в сообщении.

В 12:00 на Танцевальной веранде пройдет концертно-театрализованное представление, конкурс кукол Масленицы и выступление творческих коллективов Подольска. В 15:00 состоится прощание с Масленицей и сжигание чучела.

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