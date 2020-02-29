РИАМО - 29 фев. Впервые в параде Победы на Красной площади столицы 9 мая примет участие машина дистанционного разминирования «Листва», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Машина <…> предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты. Машина доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений», - говорится в сообщении.

Данную технику планируют передислоцировать из города Тейково Ивановской области в Алабино (Московская область).

Маршрут колонны техники, которую передислоцируют в Алабино, составляет более 400 километров. Колонная проедет по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу.