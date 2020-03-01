РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Пенсионеры городского округа Подольск смогут получить бесплатную юридическую помощь на приеме специалиста в воскресенье.

Сенаторским клубом будет проведена консультация в рамках гуманитарного проекта по мониторингу пенсионной реформы. В частности, будет проведена работа с обращениями граждан предпенсионного и пенсионного возраста, проведен правовой ликбез.

Прием состоится по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №27, в помещении юридического центра «Семья. Право. Защита». Его проведет юрист Сенаторского клуба Юрий Шипилов.

Записаться можно по телефону:8(901)598-18-18.