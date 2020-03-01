РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Более 3 тысяч блинов бесплатно раздадут на празднике Масленицы в Балашихе в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Интерактивная программа, посвященная проводам Масленицы, пройдет на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» с участием аниматоров и артистов.

«На празднике жителям Балашихи бесплатно раздадут более 3 тысяч блинов. Традиционно сожгут чучело Масленицы и угостят чаем из самовара», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом №2.

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