РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Движение автомобильного транспорта временно приостановят на участке Рабочей улицы в Подольске в воскресенье из-за масленичных гуляний, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности движения автотранспорта во время проведения народных гуляний «Широкая Масленица - 2020» 1 марта в Подольске будет временно прекращено движение автотранспорта с 10:30 до 17:00 по улице Рабочая от Революционного проспекта до Парадного проезда», - говорится в сообщении.

Движение будет приостановлено на основании постановления администрации муниципалитета «О временном прекращении автомобильного транспорта в городском округе Подольск 1 марта 2020 года».