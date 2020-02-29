РИАМО - 29 фев. В конькобежном центре «Коломна» в субботу начались соревнования в рамках первых Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей по конькобежному спорту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В одном из лучших катков страны собрались настоящие поклонники конькобежного спорта со всей России. У соревнований есть все основания и потенциал для того, чтобы стать настоящей спортивной традицией Московской области. Впереди еще целый день состязаний, желаю спортсменам-любителям превзойти личные рекорды!» - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В соревнованиях принимают участие свыше 130 спортсменов-любителей из 21 региона России.

Турнир завершится 1 марта. В рамках состязания мужчины и женщины сразятся за победу в 12 возрастных категориях на пяти различных дистанциях.