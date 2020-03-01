РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В подмосковных Люберцах в поселке Октябрьский в воскресенье проведут масленичные гулянья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках мероприятия на территории автодрома состоятся праздничный концерт с выступлением коллективов КДЦ «Октябрьский», детская анимация и спортивные состязания от фитнес-клуба «Желтое солнце»! Также гостей гуляний ждут горячий чай с вкусными блинами и сжигание чучела Масленицы. Приглашаем люберчан весело проводить зиму», - говорится в сообщении.

Начало программы в 12:00. Адрес автодрома: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №1.

Как провести зиму в Подмосковье>>