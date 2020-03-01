РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Городской парк культуры и отдыха подмосковного Щелкова в воскресенье станет основной площадкой для масленичных гуляний, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Основные (масленичные – ред.) гуляния пройдут в щелковском городском парке культуры и отдыха 1 марта. Начало программы в 12:00», – говорится в сообщении.

Для гостей праздника подготовили много развлечений, в том числе конкурсы, интерактивные игры, театрализованное представление, концерт и народная забава «Масленичный столб».

В 13:20 начнется театрализованная программа «Чудо карусель», после которой состоится сожжение масленичного чучела.

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