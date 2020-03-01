РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Жители подмосковных Люберец смогут поучаствовать в спортивных конкурсах и соревнованиях, которые пройдут в двух парках округа в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Гостей Центрального парка и парка «Наташинские пруды» ждет насыщенная программа от спорткомитета: перетягивание каната, городки с валенком, метание валенка, бой на подушках, борьба сумо», - говорится в сообщении.

В Центральном парке начало конкурсов в 12:00, а в парке «Наташинские пруды» - в 15:30.