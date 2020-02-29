РИАМО - 29 фев. Матч между столичными командами «Спартак» и «Динамо» завершился победой красно-белых со счетом 2:0, сообщает Газета.ru.

«Первый мяч забил хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев на 29-й минуте. В середине второй половины игры счет удвоил Роман Зобнин», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день московский «Спартак» находится на девятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 25 очками. А футболисты «Динамо» — на десятом месте, у них 24 балла.