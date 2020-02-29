РИАМО - 29 фев. В субботу в Химках провели фестиваль финансовой грамотности, горожане смогли узнать о тонкостях грамотного управления личными и семейными финансами, поучаствовали в интеллектуальных соревнованиях и увлекательных конкурсах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

Популярностью у гостей мероприятия пользовались интерактивные лекции о том, как уберечь деньги от кибермошенников или распознать финансовую пирамиду. Для учеников школ провели брейн-ринг, а для студентов – «финансовые бои».

«Очень здорово, что на брейн-ринге была возможность продемонстрировать свои знания о деньгах и еще узнать много нового об уловках аферистов. А предупрежден – значит вооружен», – отметил десятиклассник Александр Смирнов.

В «Лаборатории денег» сотрудники Банка России обучали всех желающих правилам определения подлинности купюр. А пока родители получал новые знания, ребята помладше на детской развлекательной площадке смогли нарисовать собственные деньги.

Особенный интерес у гостей фестиваля вызвала демонстрация техники, пересчитывающей банкноты и монеты. Взрослые и дети смогли больше узнать о работе инкассатора: все желающие осмотрели броневик, который ждал гостей около стадиона. А самые выносливые – примерили бронежилет инкассатора, который весит 8 килограммов.

Гостей ждала насыщенная историческая программа. В преддверии празднования 75-летия Победы зрителям представили докфильм «Экономика Победы». Также горожане познакомились с представленными выставками Центробанка. Экспозиция «История обмана» поведала о самых известных финансовых пирамидах, а выставка «250 лет российским бумажным деньгам» – об истории российских бумажных купюр.

На фестивале можно было задать вопросы представителям налоговой службы, Роспотребнадзора и Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.