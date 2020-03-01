РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 мар. В подмосковном Дзержинском в воскресенье пройдет празднование проводов Масленицы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«1 марта в 12:00 приглашаем вас проводить зиму, а также отпраздновать приход весны! Встретим ее вместе веселыми песнями, играми, вкусными блинами и хорошим настроением», - говорится в сообщении.

Празднование состоится на площади торгового центра по адресу: улица Лермонтова, дом №42.

Жители округа на спортивной площадке смогут испытать себя в воркауте, армлифтинге, жиме лежа, бросках в кольцо. Детей до 12 лет приглашают поучаствовать в веселых стартах. Также пройдут театрализованное представление, концерт, сжигание чучела Масленицы.

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