РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. Праздничная программа, посвященная празднованию Масленицы, пройдет в парке «Елочки» в Домодедове в воскресенье, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Народные забавы, ярмарка, мастер-классы, модерн-фолк музыка и огненное шоу – все это ждет 1 марта гостей парка «Елочки». Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

В 11:00 начнется детская игровая программа. Посетителей ждут мастер-классы, народные забавы, а также сжигание чучела.

В 17:00 горожане смогут насладиться концертом модерн-фолк группы «Русален», а также огненным шоу.

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