РИАМО - 29 фев. Министерство здравоохранения России направит в медицинские учреждения страны обновленные рекомендации по диагностированию коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению Covid-19, обновленная информация будет направлена во все медучреждения», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во избежании заражения необходимо чаще мыть руки с мылом, стараться не прикасаться грязными руками к лицу и избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу: Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

Вспышка заболевания вызванного новым видом коронавируса, началась в Китае в декабре прошлого года. По последним данным, коронавирус инфицировал более 85 тысяч человек по всему миру. От заболевания уже погибли 2,9 тысячи человек, также более 39 тысяч пациентов вылечились.

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