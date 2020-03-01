РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В СНТ «Ручеек» подмосковных Люберец в воскресенье пройдет праздник, посвященный проводам Масленицы, жителей ждут детская анимация, тематическая фотозона, конкурсы.

Всех жителей СНТ «Ручеек» приглашают на празднование широкой Масленицы. Мероприятие пройдет на площадке для спорта и отдыха возле пруда, начало в 12:00.

Жителей ждут детская анимация, тематическая фотозона, конкурсы. Пройдет также традиционное сжигание чучела. Приветствуются блины, выпечка, чтобы угостить соседей.

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