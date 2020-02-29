РИАМО - 29 фев. На праздновании масленицы на Захаровской поляне в Одинцовском городском округе провели мастер-классы, игры и концерт, а также были установлены старинные аттракционы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для гостей праздника были организованы тематические мастер-классы, площадки с играми и забавами, фотозона, а также установлены старинные аттракционы. Вместе с жителями проводила зиму народная артистка России Надежда Бабкина и ее коллектив театра «Русская песня», — говорится в сообщении.

Также на сцену в Захарове вышли ансамбли «Славяне» и «Россияне», дуэт «Братья Бондаренко», группа «После одиннадцати» и многочисленные творческие коллективы городского округа.

«Люди веселились, радовались, хоровод поводили — что еще надо. Еще и желания хорошие позагадывали. Уже начинают прощение просить друг у друга. Потому что это никогда не лишнее. Сейчас завершается масленичная неделя, но не забудьте, начинается пост. И в пост тоже каждая неделя имеет смысловую нагрузку», — отметила Бабкина.

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