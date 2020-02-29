РИАМО - 29 фев. В рамках акции «Елочный круговорот» в этом году жители столицы сдали на переработку более 50 тысяч новогодних елей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция стартовала 5 января и длилась до конца февраля. Она состоялась уже в пятый раз. В этом году в городе было организовано свыше 440 пунктов приема деревьев.

«Акция «Елочный круговорот» завершена, москвичи сдали на переработку 51 813 новогодних елей. Это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом», — сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Собранные елки перерабатывают в щепки. Их можно использовать в сельском хозяйстве и для вольеров, где содержатся животные. Кроме того, щепу используют для благоустройства улиц и создания экотроп.