РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в честь празднования Масленицы в воскресенье устроят фейерверк и катания на лошадях, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех жителей и гостей городского округа Подольск 1 марта посетить праздничные масленичные гуляния на территории Физкультурно-спортивного комплекса «Заречье». В программе мероприятия: показательные выступления военнослужащих, выступление оркестра, полевая кухня, конкурсы со сладкими призами и подарками, катания на лошадях, праздничный фейерверк и самое главное - сжигание чучела Масленицы», - говорится в сообщении.

Торжественный вынос чучела масленицы состоится в 11:50, сжигание - в 13:00. Можно будет бесплатно посетить игровую комнату по предварительной записи по телефону: 8(905)746-54-59.

МБУ ФСК «Заречье» находится в микрорайоне Климовск на улице Спортивный проезд, дом №4.

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