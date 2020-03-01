РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. В Подольске в воскресенье состоится перформанс в поддержку больных коронавирусом, в ходе которого творческая группа нарисует картину в стиле традиционной китайской живописи и передаст ее через посольство КНР в город Ухань.

В ходе перформанса в 11:00 на территории хобби-центра «Место» примерно 15 человек общими усилиями создадут картину в стиле традиционной китайской живописи. Это будет пейзаж размером 70 на 150 сантиметров. Затем картину передадут в больницу китайского города Ухань через дипломатическое представительство страны. Процесс создания картины снимут на видео и смонтируют в социально значимый ролик, который направят в министерство культуры и туризма РФ, а также в посольство Китая.

Перформанс имеет социально значимый контекст, с его помощью организаторы хотят поддержать борьбу против коронавируса. В акции также примут участие режиссер, продюсер Александр Абрамов, оператор арт-объединения «География творчества» Артем Маркин, директор хобби-центра «Место» Виктор Лимонов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом Covid-2019 заболевания была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, болезнь диагностирована у 85 тысяч человек по всему миру. Порядка 2,9 тысячи пациентов скончались, свыше 39 тысяч человек вылечились.