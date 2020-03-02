РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Дольщикам дома №30 в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в Красногорске начнут выдавать ключи в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Завершено строительство жилого дома №30 ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово. Застройщику ООО «Саб-Урбан» выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Передача жилых помещений участникам долевого строительства будет производиться со 2 марта 2020 года», – говорится в сообщении.