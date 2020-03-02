РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 мар. Клиентский офис МособлЕИРЦ в Королеве на улице Грабина, дом №18 прекратил свою работу, по новому адресу он заработает в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Второго марта открыт новый клиентский офис по адресу: улица Циолковского дом №2А. Режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва; суббота – с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной день», – говорится в сообщении.

В новом офисе клиенты МособлЕИРЦ смогут передавать показания приборов учета, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, получать копии платежных документов, консультироваться по вопросам энергоснабжения и начислений за ЖКУ.

По всем вопросам, связанным с расчетами за жилищно-коммунальные услуги, жители Королева могут также обращаться в клиентские офисы МособлЕИРЦ, расположенные по адресам: улица Коминтерна, дом №12 (режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00 без перерыва, суббота – с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день); микрорайон Юбилейный, улица Лесная, дом №12 (режим работы: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 18:00 без перерыва; вторник, четверг с 9:00 до 19:00 без перерыва; суббота, воскресенье – выходные дни).

Получить справочную информацию и передать показания приборов учета можно по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(495)374-51-61 (ежедневно с 8:00 до 22:00).