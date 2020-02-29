РИАМО - 29 фев. В интернете появилось видеозапись потасовки болельщиков футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» в столичном метро, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Маяковская» перед матчем 20-го тура чемпионата России.

На кадрах видно, как фанаты схлестнулись прямо в центре вестибюля станции, не обращая внимания на других пассажиров. Несколько молодых людей сразу падают на пол от ударов противников, после чего группы мужчин разбегаются.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ранее сообщили, что в настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта. Проводится проверка.

Видео массовой драки футбольных болельщиков на станции метро «Маяковская» в Москве>>