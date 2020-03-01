РИАМО - 1 мар. В первый день весны в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров пройдет «своп поколений», в рамках которого посетители смогут дать ненужной вещи новую жизнь и бесплатно обменять одежду, украшения и предметы интерьера, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мероприятие пройдет в павильоне на площади Киевского вокзала с 13:00 до 17:00 уже во второй раз. Главная цель таких встреч – дать вещам вторую жизнь и найти для них владельцев, которые будут действительно ими пользоваться.

«Желающие могут прийти со своей вещью и найти себе взамен другую. На «свопе» будет действовать правило: каждый участник может обменять и получить взамен равное количество вещей. Все предметы, которые не найдут своих владельцев, будут переданы в благотворительный фонд и на переработку», – говорится в сообщении.

Вещи должны быть в хорошем состоянии и чистые, после стирки. Обязательно нужно проверить карманы, чтобы не оставить там каких-либо нужных вещей. Обувь также должна быть чистой и готовой к носке.

Для обмена также подойдут чистые и аккуратные аксессуары, такие как сумки, рюкзаки, клатчи, кошельки, очки. Обменивать можно и настольные игры, вазы, телефоны, будильники.