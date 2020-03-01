РИАМО - 1 мар. Для модернизации сети Wi-Fi с воскресенья в городском наземном общественном транспорте столицы данное подключение к Сети временно недоступно, для обновления услуги проведут опрос пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен. Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено», - говорится в сообщении.

Пассажиров общественного транспорта мегаполиса опросят на тему работы Wi-Fi, по итогам полученной обратной связи будет сформировано техзадание для нового конкурса.

Как уточнил директор по информационным технологиям ГУП «Мосгортранс» Павел Кровяков, в больших городах мира ведется постоянное развитие рынка телекоммуникаций.

На улицах столицы автобусы с возможностью бесплатно подключиться к интернету через Wi-Fi стали курсировать в конце зимы 2016 года.

По словам Кровякова, за прошедшее с момента запуска Wi-Fi время у пассажиров изменились требования к работе городского интернета. На сегодняшний день беспроводное подключение к Сети в наземном транспорте востребовано не так сильно, как в метрополитене.

Он добавил, что новое техзадание, которое будет сформировано с учетом предложений, высказанных пассажирами в ходе опроса, поможет сделать Wi-Fi в наземном транспорте города соответствующим строгим современным стандартам.

Wi-Fi в столичном наземном транспорте планируют снова начать раздавать на бесплатной основе во второй половине текущего года. Его запустят на магистральных маршрутах Москвы, связывающих центр города с отдаленными районами.

В прошлом году в Москве открыли горячую линию по вопросам городского Wi Fi. Она работает по телефону +7 (800) 300-69-89. Позвонив по указанному номеру, москвичи и гости столицы могут задать интересующий вопрос, оставить отзыв о работе сети или предложение по ее развитию.