РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 фев. В подмосковном Подольске 83-летняя женщина упала и разбила себе колено на скольких ступенях лестницы в сетевом магазине, после вмешательства администрации округа там установили поручни, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что ее 83-летняя бабушка во время посещения магазина «Фикс прайс» на улице Юбилейная, 32, упала и разбила себе колено на скользких ступеньках, к тому же там не было поручней, чтобы держаться. Встать ей помогли проходящие мимо люди. Заявительница попросила принять меры. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли рассмотрело управлением потребительского рынка администрации Подольска.

«В целях подготовки ответа по существу поставленных вопросов проведено выездное обследование по указанному в обращении адресному ориентиру. Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. Поручни у входа торгового объекта установлены», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.