РИАМО – 1 мар. С воскресенья в России приостановили авиационное сообщение с Южной Кореей, это коснется всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры».

До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, болезнь подтвердилась у более 85 тысячи человек. Порядка 2,9 тысячи пациентов скончались, свыше 39 тысяч человек вылечились.

Ранее временно закрыли границу России для граждан Китая с 20 февраля.

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