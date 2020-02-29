РИАМО - 29 фев. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о потасовке в центре Москвы, которая была снята на видео и опубликована в Сети, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что на Петровском бульваре произошел конфликт между покупателями магазина в очереди за кроссовками лимитированной серии.

«Полиция изучает видео, размещенное в интернете», — сказал собеседник агентства.

Данных о пострадавших в результате инцидента нет.