РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 фев. В ходе реконструкции стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируют создать автомобильную парковку на 78 машино-мест, начало работ по реконструкции запланировано на 2021 год, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска предложил на портале расширить стоянку автомобилей возле УСЦ «Юность» в сторону стадиона. По его словам, в дни, когда проводятся мероприятия, все дворы забиты автомобилями.

«Реконструкция стадиона «Весна» предусматривает строительство спортивного комплекса с двумя спортивными залами и автомобильной парковки на 78 машино-мест, предназначенной для посетителей стадиона «Весна» и МБУ ФСК «Юность». Начало проведения работ по реконструкции запланировано на 2021 год, завершение - к 2022 году», - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту городского округа Сергей Сабинин.

В том числе планируются специализированный зал тяжелой атлетики, помещение для секции спортивного ориентирования, трибуна на одну тысячу мест, футбольное поле с искусственным покрытием с подогревом и возможностью проводить мероприятия в зимний период до -10 градусов, электронное табло, четыре беговые дорожки, шесть прямых дорожек, ямы для прыжков в длину, универсальная спортивная площадка, дополнительное освещение.

В настоящее время в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы горокруга «Строительство объектов социальной инфраструктуры» ведутся мероприятия по разработке проекта по реконструкции стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 26, расположенного в шаговой доступности от ФСК «Юность».