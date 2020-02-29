Массовая драка произошла на станции метро «Маяковская». Предположительно, конфликт возник между футбольным фанатами «Спартака» и «Динамо». Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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Массовая драка произошла на станции метро «Маяковская». Предположительно, конфликт возник между футбольным фанатами «Спартака» и «Динамо». Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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