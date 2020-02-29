РИАМО - 29 фев. Бывшая жена титулованного хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева Маргарита Готовцева заявила, что женщинам прежде всего нужна защита от насилия, а не популизм депутатов, сообщает Газета.ru.

Девушка прокомментировала слова зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко о необходимости запрета татуировок женщинам и призвала «заняться реальными делами».

«Дорогие наши депутаты, может быть вы уже начнете заниматься реальными делами? Женское тело требует защиты, да. Но точно не от татуировок. Женщинам нужна защита от насилия. Физического и морального», — написала Готовцева в Instagram.

Она добавила, что женщинам нужна поддержка и помощь, когда у них отбирают детей и избивают, оскорбляют и выгоняют из дома.⠀

«Прекратите заниматься популизмом. Займитесь лучше реальными делами!» — заключила Готовцева.

Ранее решением Кунцевского районного суда Москвы Готовцева была назначена опекуном совместных с Зайцевом детей.