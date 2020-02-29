РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 фев. Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска поинтересовался на портале, построят ли ФОК на улице Генерала Смирнова как планировалось ранее. В микрорайоне Кузнечики в 2016 году начали строить первый банный корпус в составе будущего ФОКа. В нем разместились бани, самая большая парная в России и многое другое. Вместе с ним хотели построить и ФОК, в котором планировали разместить фитнес-клубы с двумя бассейнами, тренажерные залы и многое другое. Однако строительство остановилось в связи с отсутствием финансовых средств. Министерство физической культуры и спорта Московской области рассмотрело обращение по вопросу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова осуществлялось ООО «Чайка» в рамках инвестиционного проекта. В настоящее время проект находится в стадии проектно-изыскательских работ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год», – говорится в сообщении.

Обеспеченность спортивными сооружениями Подольска по состоянию на 1 января 2020 года по показателю «единовременная пропускная способность» составила 30,83%. Плановый показатель обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями на конец 2019 года согласно федеральному проекту «Спорт – норма жизни» составляет 30,66%. Поэтому в рамках госпрограммы строительство социальных объектов спортивного назначения, финансируемых из бюджета Московской области, в микрорайоне Кузнечики не предусмотрено.

Жителям микрорайона Кузнечики предложили заниматься физической культурой и спортом на следующих спортивных объектах, находящихся в непосредственной близости от микрорайона (расстояние до 3,5 километра): спортивный комплекс «Труд» (улица Клемента Готвальда, 4), Ледовый дворец «Витязь» (улица Кирова, 63А), СШОР «Лидер» (улица Гайдара, 11А).