РИАМО - 29 фев. Дорожная авария без пострадавших произошла на Зубовском бульваре в столице, на данном участке Садового кольца затруднено движение транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В 17:51 на Зубовском бульваре в районе дома 2, строения 1, произошло ДТП — столкновение двух транспортных средств с участием такси», — говорится в сообщении.

В данной аварии никто не пострадал. Движение транспорта ограничено из-за столкновения автомобилей.