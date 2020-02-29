РИАМО - 29 фев. Метель, разыгравшая в разных уголках Подмосковья и столицы, не принесет в регион много снега, сообщил РИАМО в субботу дежурный специалист центра погоды «Фобос».

Метель в субботу была в Одинцовском городском округе Подмосковья и в районе Можайского шоссе столицы.

«По сообщениям отдельных метеорологических станций региона наблюдается небольшой снег. <...> Думаю, количество осадков не превысит 1-2 миллиметров. <...> Никакой опасности для жизнедеятельности города она представляет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, метель будет кратковременной. В городе наблюдаются точечные очаги осадков. В частности, на севере Московской области сейчас практически безоблачно, спокойно, нет ветра.