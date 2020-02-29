РИАМО - 29 фев. В Москве пять человек, которые близко контактировали с иранцем, зараженным коронавирусом, поместили в инфекционную больницу, у них провели анализы на Covid-2019, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

20 февраля транзитом из Тегерана в Шанхай через столичный аэропорт Шереметьево пересаживался гражданин Ирана, у которого позже выявили коронавирус. В ходе пересадки мужчина был в терминале D воздушной гавани.

«В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1», — говорится в сообщении.

Каждому из госпитализированных медики провели полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. У всех взяли пробу для проведения анализов на Covid-2019. Их результат у всех отрицательный.

«В Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции», — подчеркивается в материале.

Вспышка заболевания новым видом коронавируса который назвали Covid-2019, началась в Китае в декабре прошлого года. По последним данным, коронавирус инфицировал 85 тысяч человек по всему миру. От заболевания уже погибли 2,9 тысячи человек, также более 39 тысяч пациентов вылечились.

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