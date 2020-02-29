РИАМО - 29 фев. На станции метро «Маяковская» произошел конфликт между группой граждан, полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщили о том, что на станции метро «Маяковская» произошла массовая драка между, предположительно, футбольным фанатами «Спартака» и «Динамо». Несколько человек получили травмы.

«В 15:40 поступило сообщение о конфликте между гражданами на станции метрополитена «Маяковская». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента», — сказал собеседник агентства.

По его словам, участники конфликта еще не задержаны. В настоящий момент проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Видео массовой драки футбольных болельщиков на станции метро «Маяковская» в Москве>>