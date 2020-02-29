РИАМО - 29 фев. Конфликт в ходе распития алкоголя между мужем и женой в Раменском закончился поножовщиной, мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«27 февраля в 23:30 из квартиры на улице Лучистой в Раменском бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован гражданин 1949 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские за совершенное преступление задержали жену пострадавшего 1957 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он добавил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.