РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 фев. В подмосковных Люберцах определились победители регионального финала соревнований «Веселые старты», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В субботу в Люберцах состоялся региональный финал массовых соревнований «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы губернатора региона. В мероприятии приняли участие девять областных команд из городских округов Балашиха, Лобня, Волоколамск, Раменский, Кашира, Краснознаменск, Подольск, Люберцы и Фрязино. Лучшие пять команд разделили между собой призовой фонд размером в 20 миллионов рублей.

«Пятерку лучших замкнули школьники из Краснознаменска, четвертыми стали люберчане, третье место за каширскими учащимися, второе у команды из Балашихи, а победителями состязаний стали школьники из Подольска, которые будут представлять Московскую область на всероссийском финале, который пройдет в Сочи», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в финальную часть соревнований пробились самые ловкие, быстрые и сильные школьники со всего Подмосковья. Полученные финансовые средства позволят школам улучшить имеющуюся спортивную инфраструктуру и обновить инвентарь.

«Но самый главный итог – это повышенный интерес подрастающего поколения к спорту. Дети собственными глазами видят большой спортивный праздник. Именно в таком возрасте происходит воспитание соревновательного духа и закладываются навыки командной работы. Дети получают удовольствие от состязаний. Все это стало возможным благодаря особому отношению губернатора Московской области Андрея Воробьева к развитию детско-юношеского спорта. В нашем регионе ему уделяется такое же внимание, как и к спорту высших достижений», – заключил Терюшков.