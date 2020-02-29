РИАМО - 29 фев. Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.

«Нововведения позволят расширить для российских экспортеров доступ к продуктам экспортного страхования, а также дадут возможность автоматизировать и упростить механизм формирования документов учета и отчетности по валютным операциям», - говорится в сообщении.

Данным проектом закона предлагается внести в перечень документов, которые могут быть представлены резидентами-экспортерами в качестве доказательств о недополучении валютной выручки, те, что касаются фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.

Данная инициатива будет внесена в Госдуму РФ в установленном порядке.