РИАМО - 29 фев. На текущих выходных в Подмосковье пройдет свыше 70 ярмарок, около 20 из них будут тематические, из посвятят Масленице, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Отведать блины можно будет на более чем 20 крупных тематических ярмарках, приуроченных к празднику, при этом во многих муниципалитетах всем желающим блины раздадут бесплатно», - говорится в сообщении.

Блины на праздниках готовят как по заказу покупателя, так и продают уже готовые, которые просто разогревают.

«В рамках ярмарочных мероприятий пройдут десятки мастер-классов, в том числе по приготовлению блинов, конкурсы, концерты, гостям и жителям Подмосковья предложат горячие, вкусные, ароматные, тонкие и пышные, разных размеров, сладкие и соленые блины», - отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

По его словам, посетителям ярмарок предложат обычные блины, а также блины с самыми разнообразными начинками, среди которых мясо, сыр и ветчина, творог, сгущенка, сельдь, красная рыба и так далее. Запить угощение можно будет чаем, кофе или другими горячими напитками.

Масленичные гулянья пройдут по всей Московской области. Например, в городском округе Щелково проводы зимы проходят по 13 адресам. В Балашихе проходит фестиваль с мастер-классами по лепке пельменей, приготовлению блинов и начинок к ним.

В Клину в воскресенье все желающие могут увидеть выступление уличного театра, детские анимационные шоу. Также здесь будет работать блинный фудкорт.

Также крупные тематические ярмарки проходят в Подольске, Одинцове, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Зарайске, Волоколамске, Химках, Красногорске. На них организованы состязания, хороводы, масленичные развлечения, сжигание чучела.

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