РИАМО - 29 фев. Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.

«На 72-й минуте игрок гостей («Урал» - ред.) Эрик Бикфалви открыл счет. В компенсированное время Марио Фернандес сравнял счет точным ударом в верхний угол», - говорится в сообщении.

Игра состоялась в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

В таблице чемпионата страны по футболу московская команда находится на втором месте с 35 очками в активе. ФК «Урал» - на седьмой строчке, у команды 25 баллов.