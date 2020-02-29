РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 фев. Фолк-группа «Ярмарка», ансамбль канатоходцев «РосЭкстрим» и участница шоу «Голос» Мари Карне выступили в Подольске на праздновании Масленицы, сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая досугом и массовой работой среди населения ДК «Октябрь» Марина Какоткина.

«В субботу Широкую Масленицу праздновали на площади Генерала Еремеева возле ДК «Октябрь» с 12:00 до 15:00. Там прошли массовые народные гуляния, в которых приняло участие более 2 тысяч человек. Для гостей праздника подготовили обширную и вкусную программу. Среди приглашенных гостей выступили фолк-группа «Ярмарка», ансамбль канатоходцев «РосЭкстрим» и участница шоу «Голос» Мари Карне», – сказала Какоткина.

В программу включили песни и пляски в исполнении творческих коллективов ДК, кашу и блины, традиционные массовые игры и забавы, интерактивы, мастер-классы, состоялась ярмарка. От ДК выступили образцовый коллектив музыкально-хоровая студия «Радуга», образцовый театральный коллектив «Свеча», образцовый коллектив театральная студия «Вечерний звон». В заключение сожгли чучело Масленицы.

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