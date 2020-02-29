РИАМО – 29 фев. С 3 марта в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров запустят курс уроков транспортной безопасности для школьников от сотрудников ЦОДД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В павильоне МЦД сотрудники Центра организации дорожного движения проведут занятие по транспортной безопасности. В рамках лекции юным гостям павильона покажут видеоурок о правилах безопасности на дороге, разрешат посидеть в настоящем служебном автомобиле «Дорожного патруля» и подарят сувениры», – говорится в сообщении.

В дальнейшем занятия будут проходить каждый первый вторник месяца, во время уроков школьникам будут рассказывать о правилах поведения на дорогах.

«Ежедневно мы наблюдаем аварии с участием несовершеннолетних, поэтому приоритетная задача ЦОДД – напомнить юным пешеходам правила поведения на дорогах города для сокращения числа ДТП. ЦОДД на постоянной основе проводит уроки по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях, а также приглашает школьников на экскурсии в Ситуационный центр. Таким образом мы хотим привлечь внимание детей и родителей к проблеме детского дорожного травматизма», – добавляется в материале.

Начало лекции 3 марта в 16:00. Зарегистрироваться можно по ссылке. Об открытии регистрации на следующие лекции будет сообщено дополнительно в социальных сетях МЦД.

Павильон МЦД работает ежедневно с 9:00 до 21:00, вход свободный.

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