РИАМО - 29 фев. Спортсмены из Подмосковья завоевали золото и бронзу на международных соревнованиях по прыжкам в воду, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 28 февраля по 1 марта в Монреале проходит первый этап международных соревнований по прыжкам в воду. В состязаниях принимают участие как мужчины, так и женщины.

«В синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки подмосковный спортсмен Виктор Минибаев и Александр Бондарь (412.44) завоевали золотые медали соревнований. Вторыми стали спортсмены из Мексики Кевин Берлин Рейес и Иван Гарсия Наварро (407.94), а тройку лучших замкнули канадцы Натан Цомбор-Мюррей и Винсент Риндей (407.76)», - говорится в сообщении.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина спортсменка из Московской области Кристина Ильиных в паре с Марией Поляковой (285.60) стали обладателями бронзовых наград. Золото у канадок Дженнифер Абель и Мелиссы Цитрини Белоу (298.83), а серебро досталось мексиканкам Мелани Эрнандес Торрес и Паоле Эспиносе Санчес (286.20).

«На международных соревнованиях собрались лучшие прыгуны в воду со всего мира. Буквально месяц назад Кристина Ильиных завоевала золотую медаль Кубка России, а теперь она стала призером международных состязаний. Спортсмены из Московской области подтвердили свой высокий профессиональный уровень», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.