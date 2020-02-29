РИАМО - 29 фев. Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что понижение порога налога на роскошь относительно автомобилей усугубит ситуацию на российских дорогах, сообщает Nation News.

Ранее Минпромторг расширил список легковых авто ценой от 3 миллионов рублей, владельцы которых будут платить повышенный транспортный налог уже в этом году. В список вошли марки Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включили 1298 моделей иномарок.

«Как только налог повысят, безопасность лучше не станет, смертей станет еще больше, поскольку люди будут покупать более дешевые автомобили. 3 миллиона рублей — тоже не бог весть какой автомобиль. Таким образом, пытаются пополнить бюджет, но этого делать нельзя», — заявил Субботин.

Кроме того, по его мнению, налог негативно повлияет на промышленность, так как автопром — это локомотив всей остальной промышленности. Это резина, пластик, металл, технологии и топливо.

«С точки зрения экономики и безопасности — это неправильное предложение. Есть налог на роскошь, но, как правило, к этому прибегают правительства мелких стран, типа Швеции, но это, условно, район Бирюлево. Там богатые люди все наперечет, и там это носит статус социальной справедливости», — заключил эксперт.