РИАМО - 29 фев. Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что понижение порога налога на роскошь относительно автомобилей усугубит ситуацию на российских дорогах, сообщает Nation News.
Ранее Минпромторг расширил список легковых авто ценой от 3 миллионов рублей, владельцы которых будут платить повышенный транспортный налог уже в этом году. В список вошли марки Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включили 1298 моделей иномарок.
Кроме того, по его мнению, налог негативно повлияет на промышленность, так как автопром — это локомотив всей остальной промышленности. Это резина, пластик, металл, технологии и топливо.
«С точки зрения экономики и безопасности — это неправильное предложение. Есть налог на роскошь, но, как правило, к этому прибегают правительства мелких стран, типа Швеции, но это, условно, район Бирюлево. Там богатые люди все наперечет, и там это носит статус социальной справедливости», — заключил эксперт.
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