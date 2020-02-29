РИАМО - 29 фев. Проект закона, запрещающий иметь двойное гражданство послам России и представителям страны в международных организациях, внесли в Госдуму, сообщает Газета.ru.

Также дипломатам планируют запретить иметь вид на жительство в другой стране.

«Данным изменением, вносимым в Федеральный закон, в российском законодательстве устанавливается единообразный подход в отношении требования для лица, который занимает госдолжность, иметь только гражданство РФ», — говорится в сообщении.

Авторами данной инициативы стали председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.