РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 фев. В поселке подмосковных Люберец в акции «ЕГЭ для родителей» в субботу приняли участие более 160 взрослых, сообщается в Instagram-аккаунте управления образованием администрации горокруга.

«Ежегодная акция «ЕГЭ для родителей» сегодня (29 февраля - ред.) организована в гимназии №56 поселка Красково. 165 родителей принимают участие в экзамене по базовой математике. Надеемся, результаты их порадуют», - говорится в сообщении.

Акция нацелена на то, чтобы родители поняли, как проходит процедура сдачи экзамена. Ранее родители уже сдали историю.