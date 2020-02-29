РИАМО - 29 фев. Возгорание площадью 7,2 тысячи квадратных метров потушили в строении в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу утром поступила информация о возгорании в строении в деревне Софьино, 49-й километр Киевского шоссе. Площадь возгорания составила 7,2 тысячи квадратных метров. По данным СМИ, загорелся склад на территории овощной базы.

«В 08:49 пожар локализовали, в 09:57 было ликвидировано открытое горение. В 14:25 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении

Возгорание тушили 84 человека и 26 единиц техники, из них от МЧС: 57 человек и 18 единиц техники.