РИАМО - 29 фев. Мужчину, у которого случился инфаркт в новой Москве, доставили в столичную больницу при помощи санитарного вертолета, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в поселение Яковлевское ТиНАО. Вызов поступил к соматическому больному. На месте выяснилось, что у 50-летнего мужчины случился инфаркт», — говорится в сообщении.

Санитарный вертолет МАЦ доставил больного в специализированное лечебное учреждение мегаполиса.

В полете мужчину сопровождала авиамедицинская бригада. Врачи поддерживали и контролировали состояние больного.