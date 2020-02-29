РИАМО - 29 фев. Российский спортсмен Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии, сообщает Газета.ru.

«Елисеев показал результат 23.46,4, но при этом он промахнулся единожды на огневом рубеже. На втором месте оказался биатлонист из Латвии Андрей Расторгуев», — говорится в сообщении.

Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Норвегии Александер Фьелд Андерсен.

Всего четверо россиян вошли в топ-10 данной гонки.