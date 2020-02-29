РИАМО - 29 фев. Ссора мужчины и женщины в квартире в Реутове закончилась поножовщиной, женщину доставили в больницу, но спасти не смогли, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«28 февраля в 00:03 из квартиры на улице Головашкина в Реутове бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована женщина 1989 года рождения, которая в 00:55 скончалась», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские за совершенное преступление задержали сожителя погибшей 1982 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

По его словам, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».